​LIVESCORE FC Steaua - Dinamo 0-0

11' Niciuna dintre cele doua echipe nu a avut vreo ocazie de marca in primele zece minute, jocul se desfasoara mai mult la mijlocul terenului. Ovidiu Popescu a inercat un sut de la distanta, insa a trimis peste poarta aparata de Penedo1' A inceput meciul de pe Arena Nationala. Dinamo a avut lovitura de startFl. Nita - Balasa, Tamas, Moke, Momcilovic - Ov. Popescu, Pintilii - Enache, Vl. Achim, De Amorim - Alibec (cpt). Antrenor: Laurentiu ReghecampfRezerve: Stancioiu - Fl. Tanase, Muniru, Pleasca, Jakolis, Boldrin, Gnohere.Penedo - Romera Navarro, Nedelcearu (cpt), Maric, St. Filip - Busuladzic, D. Nistor - Hanca, Mahlangu, M. Oliva - D. Popa. Antrenor: Cosmin ContraRezerve: I. Popescu - Rivaldinho, Nemec, P. Petre, Palic, Dudea, Ceccarelli.Meciul va fi condus la centru de Alexandru Tudor. Asistenti vor fi Istvan Nagy si Marius Nicoara, in timp ce arbitru de rezerva va fi Florin Chivulete. Observatorul partidei va fi Aron Huzu.In acest an, FC Steaua a disputat patru meciuri in Liga 1 si a obtinut trei rezultate de egalitate si o victorie. De partea cealalta, Dinamo a inregistrat doua victorii si doua infrangeri. Echipa lui Laurentiu Reghecampf vine dupa un rezultat dezamagitor la Medias, scor 1-1, in timp ce "cainii" se afla la a doua victorie sub comanda noului antrenor Cosmin Contra (2-1 cu CS U Craiova). Tehnicianul gruparii din "Stefan cel Mare" se afla la primul sau derby ca antrenor.Dinamo are 9 partide consecutive fara infrangere in fata Stelei, cea mai lunga serie pozitiva a "cainilor" in istoria duelurilor directe cu ros-albastrii.Dupa infrangerea drastica din meciul tur, scor 1-4, FC Steaua are sanse extrem de mici de a se califica in finala Cupei Ligii, competitie pe care a castigat-o de fiecare data in cele doua editii de la relansare (2015 si 2016).Cupa Ligii: Dinamo - Steaua 4-1, 22 decembrie 2016Liga 1: Dinamo - Steaua 3-1, 30 noiembrie 2016Liga 1: Steaua - Dinamo 1-1, 20 august 2016Cupa Romaniei: Steaua - Dinamo 2-2, 20 aprilie 2016Liga 1: Steaua - Dinamo 1-1, 10 aprilie 2016Liga 1: Dinamo - Steaua 1-1, 6 martie 2016Cupa Romaniei: Dinamo - Steaua 0-0, 3 martie 2016Liga 1: Dinamo - Steaua 3-1, 22 noiembrie 2015Liga 1: Steaua - Dinamo 0-0, 9 august 2015Liga 1: Dinamo - Steaua 1-3, 3 mai 2015