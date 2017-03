CM, preliminarii: Romania vs Danemarca - Peste 15.000 de bilete vandute

Tichetele de la zona VIP au fost epuizate. Aveau preturi de"Cluj Arena" are o capacitate de 30.201 locuri. Au mai ramas bilete pentru peluze - 35 lei si tribuna I si a II-a: 100 lei.Biletele de acces pentru meciul cu nordicii au fost puse in vanzare miercuri, 1 martie 2017.Fiecare persoana poate cumpara maximum 4 bilete de pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro, urmand ca tichetele sa fie nominale (numele, data si locul nasterii ale titularului vor fi inscriptionate pe toate). In cazul modificarii titularului, tichetele vor putea fi preschimbate (inscriptionate cu noul nume) la casieria arenei din Cluj, in 25 si 26 martie.Pe langa optiunea livrarii (6 lei in Bucuresti, 9 lei in tara), suporterii au si varianta print-at-home, prin care isi pot imprima singuri biletele, fara costuri suplimentare. In cazul achizitionarii mai multor e-ticket-uri, e necesara printarea biletelor din toate link-urile receptionate pe adresa de e-mail.Zona dedicata familiei se va regasi si la meciul cu Danemarca. In sectoarele speciale de la tribuna a II-a au acces doar fanii insotiti de cel putin un copil, beneficiind de un discount: 5% - 2 bilete, 10% - 3 bilete, 15% - 4 bilete, 20% - 5 bilete. Reducerea se va aplica dupa plasarea comenzii. Accesul pe stadion al copiilor se face numai pe baza unui bilet valabil, sustine FRF.ro.► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-11. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 65. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.