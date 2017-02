Poli Timisoara a invins ASA Targu Mures, scor 3-1, si s-a calificat in finala Cupei Ligii

Formatia Poli Timisoara s-a calificat in finala Cupei Ligii, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), echipa ASA Targu Mures, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. In tur, timisorenii s-au impus in deplasare, scor 4-2, potrivit News.ro.Pentru Poli Timisoara au marcat Henrique '17 si '27 si Cinu '65, iar pentru ASA Targu Mures a punctat Sin '48.Poli Timisoara: Straton - Scutaru (Straut '68), Bocsan, Cinu, Seroni - Soljic, Poparadu - Barbut, Croitoru (Barnoi '46), Fucek - Pedro Henrique (Vasi '62). Antrenor: Ionut PopaASA Targu Mures: Bolboasa - Dulap, Rougkalas, Szasz (Ciolacu '60), Bucur - Rus, Dica, Petris - Ferfelea (Andre '32), Lemnaru, Sin. Antrenor: Ilie StanCartonase galbene: Henrique '28, Straut '69 / Sin '23, Andre '44, Dulap '58Meciul a fost arbitrat de Catalin Popa, ajutat de Mircea Orbulet si Bogdan Velicu. Rezerva a fost Florin Mazilu.Observatori au fost desemnati Florin Hancu si Romulus Gabor.In finala, Poli Timisoara va intalni invingatoarea din meciul dintre Steaua si Dinamo, in tur 1-4.