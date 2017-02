Presedintele UEFA, reactie la masurile lui Trump: Daca SUA vrea sa organizeze CM, dar jucatori nu pot merge acolo, atunci nu o poate gazdui

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat, pentru New York Times, ca SUA nu poate organiza Cupa Mondiala din 2024, pentru care si-ar depune candidatura, daca vor exista jucatori care nu pot intra in aceasta tara, potrivit News.ro."Daca vor exista jucatori care nu se pot duce intr-o tara din motive politice sau populiste, atunci Cupa Mondiala nu ar trebui organizata acolo. E valabil si pentru SUA si pentru alte tari. E valabil si pentru suporteri si jurnalisti. Cine organizeaza Cupa Mondiala trebuie sa fie in masura sa gazduiasca pe oricine, indiferent de nationalitate. Dar lasati-ma sa sper ca nu vom ajunge in situatia asta", a spus Ceferin, care este si vicepresedinte FIFA.Cupa Mondiala din 2024 ar fi prima cu 48 de echipe. Editia din 2018 are loc in Rusia, iar cea din 2022 in Qatar.