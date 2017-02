Cum vrea Gica Hagi sa salveze sportul romanesc: "Multinationalele sa dea 1% din cifra de afaceri pentru sport"/ Cat si cum pot dona firmele si ce inseamna CSR (responsabilitate sociala)

"Eu am un plan despre care nimeni nu vorbeste. Multinationalele la noi produc miliarde de euro pe ani. Miliarde! Domnilor, se produc la noi in tara, asa ca din cifra de afaceri sa bage 1% in sport in fiecare an! Din pariuri se scot din nou 1 miliard de euro pe an! Fratilor, 1 miliard de euro pe an! Si nu dau nimic! Asta e o problema care trebuie discutata!", a spus Hagi intr-o conferinta de presa, potrivit gsp.ro. Hagi nu detaliaza cine si cum ar putea folosi acesti bani, dar crede ca "Primariile si Consiliile judetene trebuie sa faca infrastructura, iar privatul sa vina si sa inchirieze".Responsabilitatea sociala a corporatiilor (in literatura de specialitate abreviata CSR, dupa forma din limba engleza Corporate Social Responisibility) este un concept care se refera la o prezumtiva datorie pe care companiile (ca actori sociali) ar avea-o fata de toate partile implicate in desfasurarea actiunilor presupuse de activitatea lor economica. Conceptul se refera la toate categoriile de companii, de la microintreprinderi pana la multinationale. Prin datorie se intelege faptul ca respectiva companie trebuie sa actioneze in conformitate cu obligatiile pe care le are fata de partile implicate si respectand niste principii morale acceptate de-a lungul traditiei.In Romania, exista mai multe companii implicate in CSR, mai ales ca legea le permite directionarea unui procent din impozit, dar ramane la latitudinea acestora unde directioneaza banii.La fel cum persoanele fizice pot distribui 2% din impozitul pe venit catre organizatiile neguvernamentale (ONG), si firmele pot face astfel de donatii."Aceasta suma este considerata cheltuiala nedeductibila si se constituie ca un credit fiscal. Nu afecteaza baza de impozitare. Iar in momentul platii impozitului pe profit, catre ANAF, se va achita doar restul din impozit, donatia ajungand astfel direct la beneficiar. De exemplu, din 1.000 de lei impozit datorat, 200 de lei se trec in contractul de sponsorizare si 800 de lei in ordinul de plata catre ANAF", au explicat specialistii EY pentru Adevarul. In Romania, doar una din cinci firme eligibile foloseste facilitatea, prevazuta in Legea sponsorizarii (nr. 32/1994) si in Codul Fiscal. Desi facilitatea fiscala oferita de legea sponsorizarii este cunoscuta de 87% dintre IMM-uri, doar 52% dintre companiile respondente spun ca au directionat fonduri cu ajutorul acestui mecanism"Daca sunteti la inceput, insa credeti cu tarie in cauza voastra, incercati sa obtineti o prima finantare, chiar daca valoarea ei nu va fi foarte mare. Asta va va permite sa-i demonstrati companiei ca poate sa aiba incredere in voi. Daca relatia de incredere prinde contur, daca proiectele au impact, aveti toate sansele sa treceti la urmatorul nivel si, in timp, sa faceti impreuna proiecte din ce in ce mai mari.", explica Angela Galeta, Director Fundatia Vodafone Romania, pentru responsabilitatesociala.ro "Pentru noi, si pentru orice alt finantator, este important sa ne putem masura impactul investitiilor in comunitate. De aceea, una dintre regulile pe care le aplicam este sa finantam doar organizatii care ne demonstreaza ca vor avea un proces transparent de raportare lunara, atat narativa, cat si financiara. Poate parea dificil sa justifici cu documente fiecare cheltuiala pe care ai facut-o in cadrul proiectului care a primit finantare. Insa lucrul acesta tine de transparenta, de procesul prin care construim o relatie de incredere reciproca. Si trebuie sa ma credeti cand va spun ca ne dorim sa avem relatii de incredere si pe termen lung cu toti partenerii nostri ONG-uri", declara Angela Galeta.