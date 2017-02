Liga I: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu 1-3/ CSM Poli Iasi - CFR Cluj 1-2 Lupta pentru play-off se duce pana in ultima etapa

Astra Giurgiu, campioana Romaniei, a invins-o in deplasare pe Concordia Chiajna cu scorul de 3-1 (1-1), intr-un meci disputat luni in etapa a 25-a a Ligii I de fotbal, potrivit Agerpres.

Astra s-a impus meritat si a ajuns la sase victorii consecutive in campionat, apropiindu-se de participarea in play-off. Concordia era neinvinsa de patru partide.

Primele doua goluri au fost inscrise in mai putin de un minut. Astra a deschis scorul in minutul 8, prin Fabricius, dupa o lovitura libera executata de Constantin Budescu. Concordia a egalat imediat dupa reluarea jocului, in urma unei grave greseli a lui Junior Morais. Acesta incercat sa trimita cu capul la portar, dar mingea a ajuns la Serediuc, care a inscris.

Astra a punctat din nou in minutul 48, cand Daniel Florea, introdus la pauza, a fructificat o centrare de pe dreapta, deviata de un adversar.

Budescu a stabilit scorul final in minutul 73, dupa o mare eroare a lui Dobrosavlevici.

Concordia a avut o bara prin Raul Costin, in minutul 20, si alta mare ocazie prin Rasdan (63).

Astra a acumulat 38 de puncte si este in acest moment pe locul 6.

Echipa antrenata de Marius Sumudica o va intalni joi, 2 martie, in deplasare, pe CSM Poli Iasi. Partida, din etapa a 23-a a Ligii I, fusese programata initial pentru data de 10 februarie, insa a fost amanata din cauza conditiilor meteo.

Concordia, cu 24 de puncte, ramane pe locul 11.

CFR Cluj a invins-o pe CSM Poli Iasi cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, in deplasare, dupa un final dramatic, in ultimul meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal.

Ionut Larie (18) a deschis scorul pentru clujeni, dintr-o lovitura libera, dupa care oaspetii au ratat o sumedenie de ocazii de a se desprinde pe tabela de marcaj. Cristian Bud (4, 26 - bara, 51, 55, 63), Ciprian Deac (19) si Tomislav Sorsa (71 - bara) au irosit sanse mari de gol pentru CFR.

Iesenii au dominat finalul de joc si au avut o situatie buna prin Vasile Gheorghe (81). Andrei Cristea a reusit egalarea, din lovitura libera de pe partea stanga, executata perfect, mingea lovind bara la coltul lung inainte de a intra in poarta (90+1). La atacul urmator, Poli a fost surprinsa de CFR, iar Andrei Peteleu l-a a sanctionat cu un sut din unghi plasamentul gresit al portarului Alessandro Caparco (90+2).

In tur, CFR a castigat cu 1-0.

CFR Cluj e neinvinsa in 2017, cu trei victorii si un egal. Poli Iasi nu are nicio victorie in cele trei partide sustinute in acest an, un egal si doua esecuri (joi va sustine restanta cu Astra).