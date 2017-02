UEFA ameninta FIFA: Vrea cel putin 16 echipe la Mondialul din 2026

Ceferin a declarat pentru New York Times ca nu va accepta mai putin de 16 echipe europene la CM 2026 si acestea sa fie repartizate toate in grupe diferite: ''Saisprezece echipe si fiecare echipa europeana in grupe diferite este linia rosie. Asta se va intampla sau vom face lucrurile sa se complice''.In prezent, Europa are 13 locuri rezervate la Cupa Mondiala, din 3 de participante. In 2026, turneul final se va derula cu 48 de echipe repartizate in 16 grupe de cate 3 echipe, de unde primele 2 din fiecare grupa vor avansa in saisprezecimi.Presedintele UEFA a adaugat ca anumite federatii europene au cerut chiar mai mult de 16 locuri, dar Ceferin a preferat o linie mai moderata: ''Spun ca ar trebui sa fim realisti. Sa spunem ca am dori jumatate din locurile la Cupa Mondiala mi se pare arogant pentru mine''.Repartizarea locurilor la CM 2026 se va stabili in luna mai la Congresul FIFA din Bahrain.SUA are ambitia de a gazdui editia extinsa a CM 2026, dar Ceferin atrage atentia ca politica presedintelui american Donald Trup de limitare a imigratiei poate sabota aceasta candidatura.''Acest aspect va face parte din evaluare si sunt sigur ca nu va ajuta SUA sa primeasca Cupa Mondiala. Daca jucatorii nu pot intra din cauza unor decizii politice sau populiste, atunci Cupa Mondiala nu se poate juca aici. Asta este valabil pentru SUA, dar si pentru alte tari care vor sa organizeze CM'', a mai spus Aleksander Ceferin.