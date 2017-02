La Roma, Bogdan Lobont a fost rezerva. Golurile invingatorilor au fost marcate de Nainggolan '12, '56 si Perotti '85 (penalti), in timpce pentru Inter a inscris Icardi ('81).1 Juventus 66 puncte2 AS Roma 593 Napoli 544 Atalanta 515 Lazio 506 Inter 487 AC Milan 478 Fiorentina 40 (-1 joc) etc.