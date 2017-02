Liga 1: Gaz Metan Medias - FC Steaua 1-1

FC Steaua a deschis scorul in minutul 30, prin Alibec, care a inscris cu un sut de la 12 metri, dupa o pasa a lui Gnohere. Sikorski a restabilit egalitatea in minutul 54, cu un sut de la marginea careului mic.Stelistii au cerut doua penalty-uri, in minutul 6 la o interventie a lui Valentin Cretu asupra lui William De Amorim si in minutul 59 la un duel intre Jasmin Trtovac si Denis Alibec, dar arbitrul a lasat de fiecare data jocul sa continue.FC Steaua se afla pe locul 2 in clasament, cu 46 de puncte, in timp ce Gaz Metan a ajuns la 39 de puncte si ocupa locul 4. Mediesenii vor juca in ultima etapa din sezonul regulat cu CS U Craiova, ocupanta pozitiei a treia.Gaz Metan Medias: Greab - Cretu, Trtovac, Zaharia (Tahar '60), Rugasevic - Cristea, Bic - Munteanu, Eric (Lupu '86), Buziuc (Petre '70) - Sikorski. Antrenor: Cristian Pustai.FC Steaua: Nita - Enache, Balasa, Tamas, Momcilovic - Muniru (Moke '69), Pintilii - Jakolis, Alibec, De Amorim (Tanase '53) - Gnohere (Boldrin '50). Antrenor: Laurentiu Reghecampf.Cartonase galbene: Munteanu '55 / Enache '31, Muniru '45+1, Nita '55, Tamas '90+2Meciul a fost arbitrat de George Catalin Gaman, ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Marius Cristian Marchidanu. Arbitru de rezerva a fost Iulian Calin, iar observatori Zoltan Szekely si Dan Potocianu.