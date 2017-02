​VIDEO Manchester United - Southampton 3-2/ Echipa lui Jose Mourinho a cucerit Cupa Ligii Angliei

Zlatan Ibrahimovici a marcat in minutele 19 si 87. Pentru United a inscris si Jesse Lingard, in minutul 38.Pentru Southampton a inscris Manolo Gabbiadini '45+1 si '48."Diavolii" au castigat al doilea trofeu de la venirea lui Mourinho (in vara anului trecut), dupa ce s-au mai impus in Supercupa Angliei in fata campioanei Leicester.In urma acestui succes, United a devenit cea mai titrata echipa din Anglia, cu 42 trofee, devansand-o astfel pe Liverpool.Manchester United a mai castigat Cupa Ligii Angliei in 1992, 2006, 2009 si 2010.Manchester United: De Gea - Valencia, Smalling, Bailly, Rojo - Herrera, Pogba - Lingard (Rashford 77), Mata (Carrick 46), Martial (Fellaini 90) - IbrahimovicSouthampton: Forster - Soares, Stephens, Yoshida, Bertrand - Ward-Prowse, Romeu, Davis (Rodriguez 90) - Redmond, Gabbiadini (S. Long 83), D. Tadic (Boufal 77)Arbitru: Andre Marriner