VIDEO Atletico Madrid - Barcelona 1-2/ Messi a inscris golul victoriei in minutul 86

Lionel Messi, decisiv in partida cu Atletico Madrid

Barcelona a deschis scorul in minutul 64, prin Rafinha, care a marcat cu un sut din interiorul careului, la coltul lung. Gazdele au restabilit rapid egalitatea, Diego Godin l-a invins pe Ter Stegen cu o lovitura de cap, in minutul 70. Messi a inscris golul victoriei in minutul 86, cu un sut din sase metri.1. Barcelona 54 puncte2. Real Madrid 52 (- doua jocuri)3. Sevilla 524. Atletico Madrid 455. Real Sociedad 446. Villarreal 39 (- un joc) etc.Duminica mai au loc partidele Bilbao - Granada, Gijon - Celta si Villarreal - Real Madrid.