VIDEO Tottenham - Stoke City 4-0/ Harry Kane a reusit un hat-trick

Harry Kane a inscris in minutele 14, 32 si 37. Al patrulea gol al gazdelor a fost marcat de Alli, in minutul 45+1.Tottenham a adunat 53 de puncte si a urcat pe locul doi in clasament, cu un punct mai mult decat Manchester City (echipa lui Pep Guardiola are un meci mai putin disputat).1. Chelsea 63 (+ un joc)2. Tottenham 53 (+ un joc)3. Manchester City 524. Arsenal 505. Liverpool 496. Manchester United 48 etc.Partidele Manchester City - Manchester United si Southampton - Arsenal au fost amanate, iar meciul Leicester City - Liverpool este programat la 27 martie.