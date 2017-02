Liga 2: Braila - UTA Arad 2-1/ Aradenii se mentin pe locul trei in clasament

Rosu a marcat in minutele 31 si 72 pentru Dacia Unirea Braila, in timp ce pentru UTA a punctat Vilceanu, in minutul 16.FC Brasov - Olimpia Satu Mare 1-2Luceafarul Oradea - Sepsi Sfantu Gheorghe 1-2Academica Clinceni - CS Afumati 1-0Foresta Suceava - ASU Politehnica Timisoara 2-2Metalul Resita si Balotesti au castigat partidele programate sambata la masa verde, scor 3-0, dupa ce adversarele lor, Unirea Tarlungeni, respectiv CSM Ramnicu Valcea, si-au anuntat retragerea din campionat inainte de reluarea sezonului. Liga a doua a ramas doar cu 16 echipe, dupa ce in tur Soimii Pancota a fost exclusa, iar ACS Berceni s-a retras.