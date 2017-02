​VIDEO Juventus - Empoli 2-0/ Gazdele au obtinut a noua victorie consecutiva

Golurile au fost marcate de Skorupski '52 (autogol) si Alex Sandro '65.Formatia pregatita de Massimiliano Allegri a bifat a noua victorie consecutiva (una in Cupa Italiei, una in Liga Campionilor si sapte in campionat).Juventus a acumulat 66 de puncte si s-a distanta la 10 puncte de ocupanta locului doi, AS Roma (cu un meci mai putin disputat). Empoli se gaseste pe locul 17, cu 22 de puncte.Napoli - Atalanta 0-21. Juventus 66 puncte2. AS Roma 56 (- un joc)3. Napoli 544. Atalanta 515. Inter 48 (- un joc) etc.Partidele Palermo - Sampdoria, Chievo Verona - Pescara, Crotone -Cagliari, Genoa - Bologna Lazio - Udinese, Sassuolo - AC Milan si Inter - Roma au loc duminica, iar meciul Fiorentina - Torino este programat luni.