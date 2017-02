Liga 1: Dinamo - CS U Craiova 2-1/ Dinamo, pas important spre play-off

Adam Nemec a deschis scorul pentru Dinamo, in minutul 5. Acelasi Nemec (14') a reusit dubla, dupa centrarea lui Palic, aflat in pozitie suspecta de offside. In minutul 29, oltenii au avut trei bare la doua ocazii consecutive. Suturile lui Ivan si Baluta si devierea lui Romera au lovit bara portii lui Penedo. Gustavo a obtinut un penalty in minutul 73, pe care Andrei Ivan l-a ratat. Portarul dinamovist a respins sutul lui Ivan, insa acelasi Gustavo a fost atent si a impins mingea in plasa.Dinamo: Penedo - Romera, Nedelcearu, Dielna, Filip - Busuladzici - Hanca, Palici (Mahlangu '60), Nistor, Bumba (Bawab '66) - Nemec (Oliva '77). Antrenor: Cosmin Contra.CS U Craiova: Mingote - Briceag, Popov, Kelic (Barthe '46), Bucurica - Mateiu (Gustavo '24), Zlatinski, Baluta - Bancu, A. Ivan (Nuno Rocha '75), Mazarache. Antrenor: Gheorghe MultescuCartonase galbene: Hanca '50, Nemec '64, Filip '85, Penedo '89, Bawab '89 / Barthe '64, Gustavo '86Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Alexandru Cerei. Arbitru de rezerva a fost Robert Dumitru, iar observatori Marian Dorobantu si Iuliuss Nemteanu.La partida au asistat 10.442 de spectatori, intre care si aproximativ 300 de fani craioveni.Fanii dinamovisti au avut inainte de startul jocului o coregrafie cu mesajul: "In viata avem o singura parte maiastra...Dinamo, lumina noastra".Suporterii au aruncat cu petarde dupa golurile marcate de Dinamo.Spre finalul jocului, a primit cartonas galben portarul de rezerva al oaspetilor, Calancea, aflat pe banca, informeaza News.ro.