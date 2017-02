Liga 1: Viitorul - ACS Poli Timisoara 5-0/ Vlad Morar a reusit un "hat-trick" si o pasa de gol

Vlad Morar a deschis scorul pentru echipa lui Gica Hagi in minutul 11, profitand de greselile din apararea oaspetilor. Tot Morar a dublat avantajul Viitorului, in minutul 22, dupa o pasa ideala a lui Cristi Ganea. Morar a reusit hat-trick-ul sapte minute mai tarziu, Vana fiind cel care a trimis pasa decisiva.In minutul 34, acelasi Vlad Morar a oferit un assist de exceptie, iar Chitu a dus scorul la 4-0. Introdus imediat dupa pauza in locul lui Vlad Morar, Florinel Coman si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor si a stabilit scorul final in minutul 55.In minutul 90, timisoreanul Artean a fost eliminat pentru cumul de cartonase galbene. Poli castigase in tur cu 1-0.In urma acestui succes, Viitorul a acumulat 51 puncte si s-a distantat la 6 puncte de Steaua.In varsta de 23 de ani, Vlad Morar a evoluat in turul campionatului pentru ASA Targu Mures, fiind transferat la Viitorul in aceasta iarna. Atacantul a venit la FC Viitorul din postura de jucator liber si a semnat un contract pe doi ani si jumatate cu formatia constanteana.FC Viitorul: Rimniceanu - Benzar, Hodorogea, Boli, Ganea - Rosu (Iancu '58), Nedelcu, Purece - Chitu (Casap '71), Morar (Coman '46), Vana. Antrenor: Gheorghe Hagi.Poli Timisoara: Straton - Straut, Bocsan, Seroni, Neagu (Scutaru '40) - Artean, Soljic - Popovici, Croitoru (Birnoi '83), Fucek - Draghici (Poparadu '66). Antrenor: Ionut Popa.Cartonase galbene: Ganea '74 / Artean '70, '90Cartonas rosu: Artean '90Meciul a fost arbitrat de o brigada formata din Marius Avram (central), Andrei Constantinescu, Vlad Barleanu (asistenti) si Ionut Coza (rezerva).Observatori au fost Stan Prodan si Paul Mincu.