Miting de sustinere a FC Steaua: Cifre dezastruoase la nivel national

Cincisprezece fani ros-albastri s-au adunat in Parcul Traian din fata Prefecturii Bihor, din centrul municipiului Oradea, purtand fulare, esarfe si fanioane cu insemnele si culorile echipei Steaua Bucuresti. Oamenii avand varste diferite, de la de la tineri si pana la pensionari, au povestit despre istoria clubului dar si despre conflictul dintre Armata si Gigi Becali.Unii dintre protestatari s-au declarat mahniti de numarul mic al stelistilor oradeni care au iesit in strada, criticandu-i pe cei care se declara fani ai echipei dar care nu sunt alaturi de ea in momentele grele. "Nu am venit aici pentru Gigi Becali sau pentru Armata. Am venit aici pentru ca Steaua este numai una. Am iesit in strada pentru ca echipa care joaca acum in Liga I, indiferent de cine este patronata, este echipa care a continuat istoria celei care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni, in 1987 Super Cupa Europei si tot palmaresul. Nu putem rupe o echipa in doua(...) Armata in 2003 si-a dat copilul spre adoptie si acum in 2017 vrea sa il ia inapoi ca vede ca ii genereaza bani" a spus unul dintre protestatari.La Constanta, pe platoul din fata Prefecturii s-au strans doar opt fani. Acestia au stat cateva zeci de minute in ploaie, dupa care au plecat la casele lor.Potrivit gsp.ro, la Ramnicu Valcea au fost prezenti la miting aproximativ 30 de suporteri. Mitingurile din judetele Alba si Ialomita au fost anulate, mai noteaza sursa citata.La Lugoj au manifestat sase fani, iar la Sibiu sapte.Conform sport.ro, la Brasov au participat la miting zece suporteri si la Iasi au fost 14 fani.Suporterii au avut autorizatie de protest in fata prefecturilor pentru intervalul orar 11.00 - 15.00.In data de 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).La 17 ianuarie, finantatorul stelist Gigi Becali a declarat ca a inregistrat trei nume la Registrul Comertului pentru societatea care administreaza echipa sa de fotbal - FCSB, Fotbal Club Sport Bucuresti si Fotbal Club Sporting Bucuresti. De asemenea, el a afirmat ca va cere suspendarea executarii deciziei Curtii de Apel Bucuresti.La sfarsitul lunii ianuarie, Gigi Becali declara ca suporterii stelisti vor organiza manifestatii in toata tara, la 25 februarie, pentru a protesta fata de actiunile MApN si CSA Steaua impotriva clubului sau.Proteste urmau sa aiba loc in 35 de judete sub sloganul "Unica Steaua e acum in Liga I". Organizatorul manifestatiei, Catalin Biris, afirma in urma cu cateva zile la Digi Sport ca fanii cer interventia prim-ministrului, ministrului Apararii si ministrului Justitiei in cazul FC Steaua si ca se asteapta ca la miting sa participe cel putin 15.000 de suporteri.