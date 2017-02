Claudio Ranieri, dupa demiterea de la campioana Angliei: "Visam sa raman pentru totdeauna la Leicester City"

"Visul meu a murit. Dupa euforia sezonului trecut si castigarea titlului in Premier League, tot ce visam era sa raman pentru totdeauna la Leicester City, clubul pe care il iubesc. Din pacate nu a fost sa fie", a notat Ranieri, conform bbc.com, citat de News.ro.Claudio Ranieri le-a multumit familiei sale si colaboratorilor din ultimii ani, gruparii Leicester City si suporterilor. "M-ati primit in inimile voastre inca din prima zi si m-ati iubit. Si eu va iubesc". "Aventura a fost extraordinara si va fi mereu in memoria mea. Le multumesc tuturor reprezentantilor mass-media care au venit cu noi si s-au simtit bine relatand cea mai frumoasa poveste din fotbal", a adaugat tehnicianul.El a conchis subliniind ca nu va uita niciodata perioada frumoasa petrecuta la Leicester City. "Nimeni nu ne va putea lua realizarile si sper ca va ganditi la asta si zambiti in fiecare zi, ceea ce voi face si eu. A fost o perioada de minuni si fericire, pe care nu o voi uita niciodata. A fost o placere si o onoare sa fiu campion cu voi toti".Clubul Leicester City a anuntat, joi seara, ca a renuntat la serviciile tehnicianului Claudio Ranieri, cu care a castigat titlul in sezonul trecut in Premier League. Ranieri era antrenorul echipei Leicester City din 2015. Cu el la conducerea tehnica, Leicester a fost revelatia sezonului 2015/2016 in Premier League si a castigat titlul. Pentru aceasta performanta, italianul a fost desemnat de FIFA antrenorul anului 2016. In actualul sezon, Leicester City ocupa insa, dupa 25 de etape, locul 17 in clasament, cu doar 21 de puncte, cu unul mai mult fata de prima echipa de pe loc retrogradabil (18), Hull City, informeaza News.ro.