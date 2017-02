Europa League: Saint-Etienne, Fenerbahce, Bilbao, Zenit, Fiorentina, Villarreal si Tottenham, eliminate (Rezultate complete)

AS Saint-Etienne (Franta)0-1/ in tur 0-3(Mkhitarian ‘17)- PAOK Salonic (Grecia) 1-1/ in tur 3-0(Schopf '23 / Nastasici '25 -autogol)Fenerbahce Istanbul (Turcia) -1-1/ in tur 0-1(Skrtel '41 - Smolov '7)Osmanlispor (Turcia) -0-3/ in tur 0-0(Ansarifard '47, '86, Tarik '70)- Athletic Bilbao (Spania) 2-0/ in tur 2-3(Sotiriou ‘46, Gianniotas ‘54 - penalti)- Legia Varsovia (Polonia) 1-0/ in tur 0-0(Viergever ‘49)Zenit Sankt Petersburg (Rusia)3-1/ in tur 0-2(Giuliano ‘24, ‘78, Dziuba ‘72 - Thelin '90)- Villarreal (Spania) 0-1/ in tur 4-0(Borre ‘15)- Hapoel Beer Sheva (Israel) 2-1/ in tur 3-1(Aboubakar ‘17, Cenk Tosun ‘87 - Nwakaeme ‘64)- Astra Giurgiu (România) 1-0/ in tur 2-2(Pozuelo '67)- Ludogoret Razgrad (Bulgaria) 0-0/ in tur 2-1Tottenham Hotspur (Anglia) -2-2/ in tur 0-1(Eriksen '10, Wanyama '61 - Kane '20 (autogol), Perbet '82)Sparta Praga (Cehia) -1-1/ in tur 0-4(Karavaev '84 - Poloz '13)AC Fiorentina (Italia) -2-4/ in tur 1-0(N. Kalinic '16, Borja Valero '29 - Stindl '44 (penalti), '47, '55, Christensen '60)- AZ Alkmaar (Olanda) 7-1/ in tur 4-1(Fekir '5, '27, Cornet '17, Darder '34, Fekir '78, Aouar '87, Diakhaby '89 - Garcia '26)Sahtior Donetk (Ucraina) -0-2 dupa prelungiri/ in tur 1-0(Aspas '90+1 (penalti), Cabral '108)Tragerea la sorti a meciurilor din optimi va avea loc vineri, la Nyon (Elvetia).