Europa League/ Zenit, eliminata de Anderlecht. Lucescu: Inca nu-mi revin dupa eliminare. Ii felicit pe Chipciu si Stanciu, sper sa se duca mai departe

Tehnicianul echipei Zenit Sankt Petersburg, Mircea Lucescu, a declarat joi seara, dupa eliminarea din Liga Europa de catre formatia Anderlecht Bruxelles, la care joaca Alexandru Chipciu si Nicolae Stanciu, ca spera ca gruparea celor doi romani sa "se duca mai departe", potrivit News.ro "Incerc sa uit ce s-a intamplat. Inca nu-mi revin dupa eliminare. Poate ca nici eu nu am fost destul de inspirat pe finalul asta... Asta e fotbalul, cred ca am facut un meci bun. Noi am pierdut calificarea la Bruxelles. Aici nu le-am dat nicio posibilitate de contraatac. Ii felicit pe Chipciu si Stanciu. Sunt doi jucatori romani care s-au impus intr-un fotbal foarte rapid. Am vorbit cu ei dupa meci si i-am felicitat. Sper sa se duca mai departe. Belgia nu intamplator o echipa nationala puternica in momentul de fata, un fotbal rapid, agresiv, echilibrat si produce permanent jucatori, iar Anderlecht a schimbat foarte mult in vara componenta echipei, un bun antrenor, tanar. Ma supar si ma doare faptul ca nu am reusit calificarea, dar nu pot sa nu remarc mai ales jocul lor din meciul tur. S-au batut pentru a continua si pentru asta merita felicitari", a spus Lucescu la Digi Sport.Tehnicianul a respins categoric varianta ca postul sau sa fie in pericol: "In niciun caz nu e postul meu in pericol".Formatia Anderlecht Bruxelles, la care evolueaza Alexandru Chipciu si Nicolae Stanciu, s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Europa, desi a fost invinsa, joi, in deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa lui Mircea Lucescu, Zenit Sankt Petersburg, in mansa secunda a 16-imilor. In tur a fost 2-0 pentru Anderlecht, astfel ca gruparea belgiana a ajuns in faza urmatoare datorita golului marcat in deplasare.Au marcat: Giuliano '24, '78 si Dziuba '72 pentru Zenit, respectiv Thelin '90 pentru Anderlecht.La oaspeti, Stanciu a jucat pana in minutul 73 si Chipciu a evoluat pana in minutul 84.