Moti, Keseru, Tatarusanu si Vatajelu eliminati, Prepelita calificat in optimile Ligii Europa

Formatia Rostov, cu Andrei Prepelita pe teren o repriza, s-a calificat, joi, in optimile de finala ale Ligii Europa, trecand in 16-imi de echipa lui Bogdan Vatajelu, Sparta Praga. Tot joi, au fost eliminati Cosmin Moti si Claudiu Keseru cu Ludogoret Razgrad si Ciprian Tatarusanu cu Fiorentina, echipa care a condus cu 2-0 in meciul cu Borussia Monchengladbach, dar a fost invinsa cu 4-2, potrivit News.ro Tot joi, Olympique Lyon a acces in optimi invingand AZ Alkmaar cu scorul de 7-1, In tur, in Olanda, scorul a fost 4-1 pentru lyonezi. La Lyon au marcat Fekir '5, '27, Cornet '17, Darder '34, Fekir '78, Aouar '87 si Diakhaby '89, respectiv Garcia '26.La Praga, Rostov a remizat cu Sparta Praga, scor 1-1. La gazde, Vatajelu a fost rezerva, iar la oaspeti Prepelita a evoluat in repriza a doua. Au marcat Karavaev '84 pentru gazde si Poloz '13 pentru oaspeti. In minutul 67, de la Sparta Praga a fost eliminat Costa. In tur, Rostov s-a impus cu socrul de 4-0.FC Copenhaga (Danemarca) - Ludogoret Razgrad, cu Moti si Keseru integralisti, a remizat in deplasare cu FC Copenhaga, scor 0-0. In tur a fost 2-1 pentru echipa daneza. Claudiu Keseru a primit un cartonas galben in minutul 39.AC Fiorentina, cu Tatarusanu in poarta, a fost invinsa acasa cu scorul de 4-2 de Borussia Monchengladbach. Au inscris N. Kalinici '16 si Borja Valero '29 pentru gazde, respectiv Stindl '44 (penalti), '47, '55 si Christensen '60 pentru oaspeti. In tur a fost 1-0 pentru Fiorentina.