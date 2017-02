Leicester City l-a demis pe Claudio Ranieri, tehnicianul cu care a castigat titlul in Premier League anul trecut

Clubul Leicester City a anuntat, joi seara, ca a renuntat la serviciile tehnicianului Claudio Ranieri, cu care a castigat titlul in sezonul trecut in Premier League, potrivit News.ro."Conducerea clubului considera ca o schimbare de antrenor, desi dureroasa, este necesara pentru binele echipei, avand in vedere rezultatele din actualul sezon, care au pus in pericol mentinerea gruparii in Premier League", se arata intr-un comunicat al Leicester City.Vicepresedintele clubului, Aiyawatt Srivaddhanaprabh, a declarat ca decizia de renuntare la Ranieri a fost extrem de dificila. "A fost cea mai grea decizie pe care a trebuit sa o luam in aproape sapte ani. Insa suntem datori sa tinem cont in primul rand de interesele pe termen lung ale clubului, mai presus de sentimentele personale, indiferent cat de puternice sunt", a explicat oficialul gruparii engleze.Leicester City se va pregati pana la numirea unui nou antrenor principal sub conducerea a doi componenti ai stafului actual, Craig Shakespeare si Mike Stowell.Claudio Ranieri era antrenorul echipei Leicester City din 2015. Cu el la conducerea tehnica, Leicester a fost revelatia sezonului 2015/2016 in Premier League si a castigat titlul.In actualul sezon, Leicester City ocupa insa, dupa 25 de etape, locul 17 in clasament, cu doar 21 de puncte, cu unul mai mult fata de prima echipa de pe loc retrogradabil (18), Hull City.