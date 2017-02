LIVESCORE Genk - Astra Giurgiu 0-0 (Rep I)

Astra vs Genk, in mansa tur

A inceput partida din Belgia.Mircea Lucescu a fost eliminat din Europa League: Zenit a intors scorul din mansa tur cu Anderlecht (0-2), s-a desprins la 3-0, insa a primit gol in minutul 93. Datorita reusitei din deplasare, echipa la care activeaza Chipciu si Stanciu s-a calificat in optimi.Ryan - Uronen, Colley, Brabec, Castagne - Malinovskiy, Berge - Trossard, Pozuelo (cpt), Schrijvers - Samatta (4-2-3-1).Lung - Junior Morais, Gerardo Alves, Cristian Sapunaru (cpt), Alexandru Stan - Takayuki Seto, Boubacar Mansaly, Florin Lovin - Budescu, Daniel Niculae, Filipe Teixeira (4-3-3).Serdar Gözübüyük, ajutat de Davie Goossens si Bas van Dongen (toti din Olanda).In ultimele cinci partide oficiale, Genk a inregistrat doua victorii si trei remize (una cu giurgiuvenii), in timp ce Astra a bifat patru victorii si o remiza.Astra a facut meciuri bune in deplasare in acest sezon din Europa League: victorii cu West Ham, Viktoria Plzen și Austria Viena si o infrangere (0-4 cu AS Roma).Stadion: Luminus Arena - capacitate 24956 locuri.