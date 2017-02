​Europa League: Genk - Astra (de la 22:05)

Astra vs Genk, in mansa tur

Arbitru: Serdar Gözübüyük, ajutat de Davie Goossens si Bas van Dongen (toti din Olanda).In ultimele cinci partide oficiale, Genk a inregistrat doua victorii si trei remize (una cu giurgiuvenii), in timp ce Astra a bifat patru victorii si o remiza.Astra a facut meciuri bune in deplasare in acest sezon din Europa League: victorii cu West Ham, Viktoria Plzen și Austria Viena si o infrangere (0-4 cu AS Roma).Stadion: Luminus Arena - capacitate 24956 locuri.