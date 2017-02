Pentru FC Sevilla au inscris Pablo Sarabia '26 si Correa '62, in timp ce pentru Leicester City a marcat Vardy, in minutul 73.FC Sevilla a ratat un penalti prin Correa, in minutul 14. Partidele retur din optimile de finala ale Ligii Campionilor se vor disputa la 7, 8, 14, si 15 martie.