Ligii Campionilor: Juventus Torino a invins FC Porto, scor 2-0; FC Sevilla a trecut de Leicester City, scor 2-1

Echipa italiana Juventus Torino a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), formatia portugheza FC Porto, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, in timp ce spaniolii de la FC Sevilla a trecut, pe teren propriu, de englezii de la Leicester City, scor 2-1 (1-0), potrivit News.ro.Pentru Juventus Torino au marcat Pjaca '72 si Dani Alves '74.FC Porto a jucat in inferioritate numerica din minutul 27, dupa eliminarea lui Alex Telles. Pentru FC Sevilla au inscris Pablo Sarabia '26 si Correa '62, in timp ce pentru Leicester City a marcat Vardy, in minutul 73.FC Sevilla a ratat un penalti prin Correa, in minutul 14. Partidele retur din optimile de finala ale Ligii Campionilor se vor disputa la 7, 8, 14, si 15 martie.