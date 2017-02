Echipa Real Madrid a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-1), de formatia FC Valencia, intr-un meci restant din etapa a XVI-a a campionatului Spaniei si a ramas cu un punct avans fata de FC Barcelona, informeaza Marca.Golurile invingatorilor au fost marcate de Zaza '4 si Orellana '9, in timp ce pentru oaspeti a inscris Cristiano Ronaldo, in minutul 44.In clasament conduce Real Madrid, cu 52 de puncte si un meci mai putin disputat, fiind urmata de FC Barcelona, cu 51 de puncte, si FC Sevilla, cu 49 de puncte, potrivit News.ro.