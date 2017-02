Wayne Rooney, tot mai aproape de China - Salariu de un milion de lire sterline pe saptamana

"Wayne Rooney este pregatit sa o paraseasca pe Manchester United pentru o mutare de 52 de milioane de lire sterline in China, care il va face cel mai bine platit fotbalist din lume. Atacantul va castiga un milion de lire pe saptamana si este pregatit de realizarea mutarii inainte de incheierea perioadei de transferuri, saptamana viitoare", informeaza The Sun."Va trebui sa il intrebati pe el. Nu pot garanta ca eu voi fi aici saptamana viitoare, cum sa garantez ca un fotbalist va fi aici sezonul viitor? Ceea ce pot garanta este ca daca intr-o zi Wayne va pleca o va face nu pentru ca vreau eu acest lucru. Nu as impinge niciodata o legenda a acestui club catre alta destinatie" -Wayne Rooney a sosit pe "Old Trafford" in 2004, la Manchester United si mai are contract 18 luni cu formatia antrenata de Mourinho. La United, Rooney castiga 250.000 de lire sterline pe saptamana.