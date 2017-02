Ligii Campionilor: Manchester City a invins AS Monaco, scor 5-3; Atletico a trecut de Bayer Leverkusen, scor 4-2

Formatia Manchester City a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 5-3, echipa AS Monaco, dupa ce a fost condusa cu 2-1 la finalul primelor 45 de minute, in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, in timp ce Atletico Madrid a trecut de Bayer Leverkusen, scor 4-2, potrivit News.ro La meciul de la Manchester, pentru City au punctat Sterling '26, Aguero '58, '71, Stones '77 si Sane '82.Golurile echipei AS Monaco au fost marcate de Falcao '32, '61 si Lotti '40. In minutul 50, Falcao a ratat o lovitura de la 11 metri. Pentru Atletico la meciul de la Leverkusen au inscris Saul '17, Griezmann '25, Gameiro '59 (penalti) si Torres '86, iar pentru Bayer au inscris Bellarabi '48 si Savici '68 (autogol).Miercuri, in optimile Ligii Campionilor au loc meciurile FC Porto - Juventus si FC Sevilla - Leicester City.