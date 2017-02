Liga 1: Dinamo l-a achizitionat pe Vitautas Cerniauskas, dupa accidentarea lui Laurentiu Branescu

"Probabil ca cei de la Juventus vor decide ca Branescu sa se opereze. Ne-am miscat repede si l-am adus pe Cerniauskas, care isi cunoaste colegii, a mai jucat aici. Nu conteaza ca nu a jucat de mult timp, la un portar nu se vede foarte mult absenta de pe teren", a spus Contra.Vitautas Cerniauskas, in varsta de 27 de ani, a mai evoluat la Dinamo Bucuresti in sezonul precedent, cand a avut 34 de aparitii. In vara, internationalul lituanian s-a transferat la echipa cipriota Ermis Aradippou, pentru care a jucat doar doua partide. Anterior, Cerniauskas a mai evoluat patru sezoane la FC Vaslui.Laurentiu Branescu, in varsta de 22 de ani, s-a accidentat la menisc si a plecat sa efectueze un control medical la Juventus Torino, club de unde este imprumutat la Dinamo Bucuresti.