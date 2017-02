​VIDEO Arsenal, in sferturile Cupei Angliei dupa 2-0 cu Sutton United

Arsenal Londra s-a calificat, luni, in sferturile Cupei Angliei la fotbal, dupa ce a trecut, in deplasare, cu scorul de 2-0, de Sutton United (formatie din liga a cincea engleza). Golurile invingatorilor au fost marcate de Lucas Perez '26 si Walcott '55.Disputa Huddersfield (liga a doua) vs Manchester City s-a incheiat la egalitate, scor 0-0, urmand sa se rejoace in data de 28 februarie.Chelsea Londra vs Manchester UnitedMiddlesbrough vs Huddersfield Town (liga a doua) sau Manchester CityTottenham Hotspur vs Millwall (liga a treia)Arsenal Londra vs Lincoln City (liga a cincea)Meciurile din sferturile Cupei Angliei se vor juca pe 11 martie 2017.