​Champions League: Manchester City vs AS Monaco, meciul serii

*Cele doua dispute ale zilei pot fi urmarite in direct pe Dolcesport (1 si 2).Manchester City: patru victorii si o remiza (0-0 cu Huddersfield, in Cupa Angliei)AS Monaco: patru victorii si o remiza (1-1 cu Bastia, in Ligue 1)Manchester City: Gabriel Jesus, Kompany (accidentati)AS Monaco: Jemerson (suspendat), Gabriel Boschilia (accidentat)Caballero - Fernandinho, Otamendi, Stones, Kolarov - Silva, Toure, De Bruyne - Sterling, Aguero, Sane.Subasic - Sidibe, Glik, Raggi, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao.Antonio Mateu Lahoz (central), Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (asistenti) - toti din Spania"Toata Europa va fi cu ochii pe noi, ne va analiza, ne va ucide daca nu vom castiga. Sunt impresionat de realizarile celor de la Monaco in acest sezon. Sunt extrem de puternici din punct de vedere fizic, foarte buni pe benzi, iar atacantii lor se lupta pentru orice minge in careu. Nu au nevoie de multe ocazii pentru a inscrie""Am schimbat multi jucatori in ultimele trei sezoane si iata ca suntem din nou in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Este foarte bine pentru ca arata ca desi am facut multe schimbari, inca suntem capabili sa evoluam la nivel inalt" -Intalniri directe: 4Victorii Leverkusen: 1Victorii Atletico: 1Remize: 2Golaveraj: 3-32015, optimi Champions League: Leverkusen - Atletico 1-0, Atletico - Leverkusen 1-0 (3-2 dupa penaltiuri)2010, grupe Europa League: Atletico - Leverkusen 1-1, Leverkusen - Atletico 1-1Bayer Lerverkusen: trei victorii si doua infrangeri (0-1 cu Hamburg si 2-3 cu Monchengladbach)Atletico Madrid: trei victorii, o remiza (1-1 cu Barcelona, in Cupa Spaniei) si o infrangere (1-2 cu Barcelona, in Cupa Spaniei)Lervekusen: Jonathan Tah (accidentat), Hakan Calhanoglu (suspendat)Atletico: Diego Godin, Juanfran, Tiago si Augusto Fernandez (toti accidentati)Leno - Henrichs, Toprak, Dragovic, Wendell - Aranguiz, Kampl - Bellarabi, Brandt - Havertz, HernandezOblak/Moya - Vrsaljko, Savic, Gimenez, Luis - Carrasco, Gabi, Koke, Niguez - Griezmann, TorresWilliam Collum (central), Francis Connor, David McGeachie (asistenti) - toti din Scotia"Suntem increzatori inainte de acest meci, asteptam cu nerabdare fluierul de start. In ultima infruntare cu Atletico, in urma cu doua sezoane, am avut ghinion, chiar in optimile Ligii Campionilor. In astfel de jocuri este important sa avem un jucator care sa trimita mingea in plasa adversa, iar "Chicharito" Hernandez a facut asta pentru noi in ultima vreme" -"Leverkusen este o echipa foarte puternica, mai ales pe benzi, acolo unde ii are pe Karim Bellarabi si Kai Havertz. In atac il au pe "Chicharito" Hernandez, care se afla intr-o forma foarte buna. Indiferent de jucatorii pe care ii vor trimite in teren, cu siguranta vor cauta sa ne faca viata cat mai grea" -