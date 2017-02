Antrenorul Cosmin Contra a debutat cu o victorie la Dinamo Bucuresti, scor 1-0, cu FC Botosani/Rezultatele etapei si clasament

Echipa Dinamo Bucuresti a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia FC Botosani, in ultimul meci al etapei a XXIV-a a Ligii I, care a insemnat debutul lui Cosmin Contra pe banca tehnica a "alb-rosilor", potrivit News.ro . Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Hanca, in minutul 70, cu un sut la coltul lung de la 14 metri, dupa o pasa primita de la Busuladzici."O partida placuta pentru public, un meci disputat, dar cred ca astazi am fost peste Dinamo la multe capitole. Din pacate nu am reusit sa marcam la multele ocazii pe care le-am avut. Dinamo a reusit sa faca asta si fotbalul se joaca pe goluri. Asta e ceea ce a facut diferenta. Nu ar fi ajutat pe nimeni un rezultate de egalitate, dar am fi castigat un punct. Ne doream sa castigam, nu ne gandeam neaparat la play-off, ne-am fi dorit sa invingem Dinamo. In continuare ne dorim sa luam punctele din ultimele doua meciuri, chiar daca am pierdut sansa de a ajunge in play-off. Dinamo nu m-a surprins cu nimic, cred ca am fost superiori. Ii doresc bafta lui Cosmin Contra, am fost colegi de echipa. Cred ca FC Botosani a fost mai buna, dar Dinamo a avut bafta", a spus Grozavu."A fost un meci foarte greu, nu ma asteptam. Botosaniul este o echipa foarte buna, l-am felicitat pe Leo Grozavu. Nu ma asptetam sa ne creeze atatea probleme, au facut un presing agresiv. Au profitat de necesitatea noastra de a castiga si de moralul jucatorilor. Ne-a costat foarte mult sa ajungem in fata portii. La pauza am avut o discutie cu jucatorii si am incercat sa-i linistesc. Dupa pauza a fost o alta echipa, a fost Dinamo asa cum vreau eu sa arate, chiar daca dupa 1-0 am facut multe greseli pe care vreau sa le excludem. M-a surprins agresivitatea Botosaniului. Sunt fericit pentru jucatori si suporteri si pentru ca Dinamo ramane in cursa si vom lupta pana la capat chiar daca multi nu ne dau sanse. Acum ma gandesc doar la meciul cu Craiova pentru ca nu avem timp si avem nevoie sa aratam altfel la acest meci. Cine face un pas gresit ramane afara si daca vom castiga sambata, mai avem o finala de jucat. Acum, cel mai greu meci este cu Craiova", a spus Contra.

Rezultate complete inregistrate in meciurile disputate, vineri, sambata, duminica si luni, in etapa a XXIV-a a Ligii I si clasamentul competitiei (news.ro):

Vineri

CFR Cluj - ASA Targu Mures 2-0

Au marcat: Sorsa '58, Paun '67

Sambata:

FC Voluntari - Gaz Metan Medias 1-0

A marcat: Ivanovici '67

CS Universitatea Craiova - Steaua Bucuresti 1-2

Au marcat: Zlatinski '34 (penalti) / Pintilii '24, Enache '79

Duminica

Pandurii Targu Jiu - Concordia Chiajna 0-1

A marcat: R. Costin '41

Astra Giurgiu - FC Viitorul 1-0

A marcat: Teixeira '58

Luni

Poli Timisoara - CSM Poli Iasi 2-1

Au marcat: Pedro Henrique '35, Soljici '55 / A. Cristea '51 (penalti)

Dinamo Bucuresti - FC Botosani 1-0

A marcat: Hanca '70.

Clasament:

1. FC Viitorul 24 15 3 6 34-21 48 puncte

2. Steaua Bucuresti 24 13 6 5 32-20 45

3. CS Universitatea Craiova 24 12 4 8 34-24 40

4. Gaz Metan Medias 24 10 8 6 35-25 38

5. CFR Cluj 24 12 7 5 39-22 37*

6. Dinamo Bucuresti 24 10 5 9 36-32 35

7. Astra Giurgiu 23 10 5 8 23-25 35

8. FC Botosani 24 8 5 11 27-27 29

9. FC Voluntari 24 8 5 11 30-36 29

10. CSM Poli Iasi 23 7 5 11 24-26 26

11. Concordia Chiajna 24 6 6 12 15-28 24

12. Pandurii Targu Jiu 24 6 7 11 23-37 19*

13. Poli Timisoara 24 7 6 11 24-36 13**

14. ASA Targu Mures 24 5 4 15 19-36 10***

* Echipe penalizate cu 6 puncte

** Echipa penalizata cu 14 puncte

*** Echipa penalizata cu 9 puncte.