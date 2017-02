​VIDEO Chievo - Napoli 1-3/ Oaspetii, provizoriu pe locul doi in Serie A

Napoli, inca o victorie in deplasare

Golurile invingatorilor au fost marcate de Insigne '31, Hamsik '38 si Zielinski '58, in timp ce pentru gazde a punctat Meggiorini ('72).Sampdoria Genova - Cagliari 1-1(Quagliarella '22 - Isla '6)Pescara - Genoa 5-0(Orban '5 - autogol, Caprari '19, '81, Ahmed Benali '41, Cerri '87)*mijlocasul Alexandru Mitrita a fost rezerva la PescaraUdinese - Sassuolo 1-2(Fofana '7 - Defrel '70, '79)1 Juventus 63 puncte2 Napoli 543 AS Roma 53 (-1 joc)4 Inter 485 Atalanta 486 Lazio 477 AC Milan 41 etc (-1 joc).