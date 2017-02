VIDEO Manchester United - Saint Etienne 3-0/ Hat-trick reusit de Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic a marcat in minutele '15, '75 si '88 (penalti).Partida retur este programata in 22 februarie, de la ora 19.00.Manchester United - AS Saint-Etienne 3-0A marcat: Ibrahimovici '15, '75, '88 (penalti)Villarreal - AS Roma 0-4Au marcat: Emerson Palmieri '32, Dzeko '65, '79, '86Anderlecht Bruxelles - Zenit Sankt Petersburg 2-0A marcat: Acheampong '5, '31Hapoel Beer Sheva - Besiktas Istanbul 1-3Au marcat: Barda '44 / William Soares '42 (autogol), Cenk Tosun '60, Hutchinson '90+3Athletic Bilbao - APOEL Nicosia 3-2Au marcat: Merkis '38 (autogol), Aritz Aduriz '61, Williams '72 / Efrem '36, Gianniotas '89Legia Varsovia - Ajax Amsterdam 0-0In minutul 84, de la Ajax Amsterdam a fost eliminat Tete.PAOK Salonic - Schalke 0-3Au marcat: Burgstaller '27, Meyer '82, Huntelaar '90Borussia Monchengladbach - AC Fiorentina 0-1A marcat: Bernardeschi '44FC Rostov - Sparta Praga 4-0Au marcat: M. Mevlja '15, Poloz '38, Noboa '40, Azmoun '68In minutul 32, de la Sparta Praga a fost eliminat Konate.Ludogoret Razgrad - FC Copenhaga 1-2Au marcat: Keseru '81 / Anicet Abel '2 (autogol), Toutouh '53Olympiakos Pireu - Osmanlispor 0-0In minutul 74, de la Olympiakos a fost eliminat Bruno Viana.Celta Vigo - Sahtior Donetk 0-1A marcat: Blanco Leschuk '27AZ Alkmaar - Olympique Lyon 1-4Au marcat: Jahanbakhsh '68 (penalti) / Tousart '26, Lacazette '45+2, '57, Ferri '90+5KAA Gent - Tottenham Hotspur 1-0A marcat: Perbet '59Astra Giurgiu - RC Genk 2-2Au marcat: Budescu '43, Seto '90 / Castagne '25, Trossard '83FC Krasnodar - Fenerbahce Istanbul 1-0A marcat: Claesson '4.Meciurile retur vor avea loc saptamana viitoare.