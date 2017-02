Cosmin Contra a semnat un contract valabil pana la vara cu Dinamo

"Au fost niste discutii de ieri (n.r. - miercuri), de cand am ajuns si pana acum. Am semnat contractul mai devreme, iar de maine (n.r. - vineri) incepem oficial treaba. Am semnat pana in vara, n-am vrut sa ne legam unii de altii pentru foarte mult timp. Asteptam mai intai sa vedem cum merg lucrurile, iar din vara vom vedea ce va fi pe viitor. A fost un vis pentru mine sa antrenez Dinamo. Am jucat la Dinamo, au fost momente frumoase si clar ca imi doream sa antrenez echipa. Acum este un moment delicat la echipa, au fost discutii dificile, dar imi doresc sa ajut Dinamo sa treaca peste acest moment greu. Imi doresc sa ajungem in play-off, dar nu mi-a impus nimeni niciun obiectiv. Antrenorul isi stabileste obiectivul",Ultima oara antrenor la formatia spaniola Alcorcon, Contra a discutat deja cu jucatorii dinamovisti, iar luni, in partida de pe teren propriu cu FC Botosani, va debuta oficial ca antrenor al formatiei bucurestene. "Nu am o misiune usoara, dar nu cred ca m-am bagat vreodata intr-o misiune usoara. Eu am mare incredere in mine, am incredere in echipa si sper ca impreuna sa obtinem rezultate. Cel mai important meci este luni, este o adevarata finala. Am vorbit cu jucatorii, am incercat sa le dau incredere, pentru ca vin dupa doua rezultate negative. Le-am spus ca sunt jucatori buni, dar e nevoie de mai multa implicare in joc, mai multa agresivitate, mai multa ambitie, iar cu toate acestea lucrurile vor intra in normal. Eu voi incerca sa castig toate meciurile si sa revenim la forma de la inceputul sezonului, cand era nea Ando, adica sa castigam meci de meci",Cosmin Contra il va avea ca antrenor secund pe fostul fotbalist al Universitatii Craiova, Ionel Gane.In varsta de 41 de ani, Contra a mai antrenat in cariera sa de pana acum formatiile Alcorcon, Guangzhou R&F, Getafe, Petrolul Pploiesti, Fuenlabrada si Poli Timisoara.El il inlocuieste la Dinamo pe tehnicianul Ioan Andone, cel care marti, 14 februarie, si-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea alb-rosie. Despartirea de Andone vine la doar o zi dupa ce Dinamo a fost invinsa cu scorul de 2-1, in deplasare, de Concordia Chiajna, in etapa a 23-a a Ligii I. In urma acestui meci, formatia alb-rosie a coborat pe locul 6 al clasamentului si exista riscul de a rata calificarea in play-off-ul Ligii I.