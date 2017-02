​LIVESCORE Astra Giurgiu - KRC Genk, de la ora 20:00/ Echipele de start

Lung - Geraldo, Sapunaru (C), Fabricio - Stan, Seto, Teixeira, Morais - Ionita, Niculae, Budescu. Antrenor: Marius SUmudica.Rezerve: Iliev, Sg. Bus, Florea, Moise, Oros, Nicoara, PitianRyan - Castagne, Brabec, Colley, Uronen - Kumordzi, Heynen - Schrijevers, Pozuelo (C),Trossard - Samatta. Antrenor: Albert Stuivenberg.Rezerve: Jackers, Walsh, Boetius, Buffel,Berge, Janssens, ZebliMeciul va fi condus la centru de norvegianul Svein Oddvar Moen. Acesta va fi ajutat de tusierii Kim Thomas Haglund si Magnus Lundberg, de arbitrii aditionali Svein-Erik Edvartsen si Tore Hansen, iar arbitru de rezerva a fost desemnat Jan Erik Engan.Campioana Romaniei s-a calificat in saisprezecimi dupa ce a terminat pe locul doi in Grupa E (8 puncte), in urma Romei (12 puncte), dar peste Viktoria Plzen (6 puncte) si Austria Viena (5 puncte). Astra a obtinut doua victorii, doua remize si tot atatea infrangeri, marcand 7 goluri si primind 10.Genk a ajuns in primavara Europa League dupa ce a castigat Grupa F. Genk a acumulat 12 puncte, fiind urmata in ierarhie de Athletic Bilbao (10 puncte), Rapid Viena (6) si Sassuolo (5). Belgienii au obtinut 4 victorii si au suferit doua infrangeri, inscriind 13 goluri si primind 9.Astra si Genk au situatii asemanatoare in campionat. Ambele ocupa locul 7 si se afla la egalitate de puncte cu echipele de pe locul 6. Dupa 22 de etape in Liga 1, Astra are 32 de puncte, inregistrand 9 victorii, 5 rezultate de egalitate si 8 infrangeri. De partea cealalta, Genk are 41 de puncte dupa 26 de runde disputate in campionatul Belgiei. Echipa pregatita de olandezul Albert Stuivenberg a bifat 12 victorii, 5 rezultate de egalitate si 9 infrangeri.Astra si KRC Gent nu s-au mai confruntat pana in prezent.