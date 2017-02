Europa League: Astra Giurgiu vs KRC Genk (Programul complet al serii)

KRC Genk este un club fondat in anul 1923. A castigat de trei ori titlul de campiona a Belgiei, (1999, 2002 si 2011) si de patru ori Cupa Belgiei (1998, 2000, 2009, 2013). Cel mai valoros jucator din lot este spaniolul Alejandro Pozuelo (mijlocas, 25 ani), evaluat la cinci milioane de euro (conform transfermarkt).Genk a ajuns in primavara Europa League dupa ce a castigat Grupa F. Genk a acumulat 12 puncte, fiind urmata in ierarhie de Athletic Bilbao (10 puncte), Rapid Viena (6) si Sassuolo (5). Belgienii au obtinut 4 victorii si au suferit doua infrangeri, inscriind 13 goluri si primind 9.Campioana Romaniei s-a calificat in saisprezecimi dupa ce a terminat pe locul doi in Grupa E (8 puncte), in urma Romei (12 puncte), dar peste Viktoria Plzen (6 puncte) si Austria Viena (5 puncte). Astra a obtinut doua victorii, doua remize si tot atatea infrangeri, marcand 7 goluri si primind 10.Astra si Genk au situatii asemanatoare in campionat. Ambele ocupa locul 7 si se afla la egalitate de puncte cu echipele de pe locul 6. Dupa 22 de etape in Liga 1, Astra are 32 de puncte, inregistrand 9 victorii, 5 rezultate de egalitate si 8 infrangeri. De partea cealalta, Genk are 41 de puncte dupa 26 de runde disputate in campionatul Belgiei. Echipa pregatita de olandezul Albert Stuivenberg a bifat 12 victorii, 5 rezultate de egalitate si 9 infrangeri.Astra si KRC Gent nu s-au mai confruntat pana in prezent.Lung - Al. Stan, Sapunaru, Fabricio, Morais - Seto, Pitian - Al. Ionita II, Teixeira, Budescu - D. NiculaeAbsenti: Florin Lovin (suspendat), Boubacar Mansaly (suspendat).Ryan - Uronen, Colley, Brabec, Castagne - Malinovsky, Pozuelo, Berge - Trossard, Samata, Schrijvers.Meciul va fi condus la centru de norvegianul Svein Oddvar Moen. Acesta va fi ajutat de tusierii Kim Thomas Haglund si Magnus Lundberg, de arbitrii aditionali Svein-Erik Edvartsen si Tore Hansen, iar arbitru de rezerva a fost desemnat Jan Erik Engan."Va fi o partida dificila, cu o echipa buna, de posesie. I-am urmarit in ultimul timp si plecam cu sansa a doua. Mi-am dat seama ca au calitate, s-au apropiat de play-off.Ma bazez insa pe experienta jucatorilor mei, ca varsta, dar si internationala. Avem o echipa buna, matura si nu trebuie sa ne fie frica de nimeni, desi Genk a castigat o grupa cu Bilbao, Sassuolo si Rapid Viena. Ei sunt mai tineri decat noi, dar au entuziasm, exuberanta, au alte atuuri, dar pot sa faca mai multe greseli" -"E un adversar interesant pentru noi. E impresionant ce au reusit pana acum. Au batut cluburi mari precum West Ham. Stim ce puncte forte au. Sansele de calificare sunt egale. Suntem intr-o situatie asemanatoare in campionat. Echipa e foarte buna in atac, joaca mai bine in deplasare" -FK Krasnodar - Fenerbahce, in direct la Dolce Sport 2Astra - Genk, in direct la Dolce Sport 1 si Sport.roAZ Alkmaar - LyonBorussia Monchengladbach - Fiorentina, in direct la Dolce Sport 2Celta Vigo - Sahtior DonetkFK Rostov - Sparta PragaGent - Tottenham, in direct la Dolce Sport 3Ludogorets - FC Copenhaga, in direct la Dolce Sport 4Olympiacos - OsmanlisporAnderlecht - Zenit Sankt Petersburg, in direct la Dolce Sport 2Athletic Bilbao - APOELHapoel Beer-Sheva - Besiktas, in direct la Dolce Sport 4Legia Varsovia - AjaxManchester United - Saint Etienne, in direct la Dolce Sport 3PAOK - SchalkeVillarreal - AS Roma, in direct la Dolce Sport 2