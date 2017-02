OFICIAL: Finantatorul Stelei spune ca a schimbat numele echipei Steaua

"Eu vreau sa-mi simplific viata, nu sa mi-o complic. Bine, ma, schimb! (n.r. - Cei de la FRF) ne-au intrebat pe ce nume sa facem licentierea. De ce sa fac licentierea pe Steaua si sa vina decizia peste trei luni, patru si sa schimb dupa aia, in cursul cupelor europene. Pe mine ma intereseaza in cupele europene sa fiu un om serios cu acelasi nume. Iau licenta pe FCSB. FCSB este la UEFA, la FIFA. Am deja o marca FCSB, n-am nicio treaba, lasati-ma in pace! De aia nu pot eu sa dorm, de aia nu da Alibec goluri?", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.El a precizat ca gruparea armatei a contestat si marca FCSB: "Ei au contestat si sigla FCSB. Au pierdut la OSIM, au pierdut si cutare si acum au la tribunal. Ca ei vor si FCSB sa se schimbe. Sa puna judecatorul ce nume vrea".La 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF). Decizia nu este definitiva, dar este executorie.La 18 ianuarie, Becali anunta ca a inregistrat trei nume la Registrul Comertului pentru societatea care administreaza echipa sa de fotbal - FCSB, Fotbal Club Sport Bucuresti si Fotbal Club Sporting Bucuresti.