Ioan Andone si-a reziliat contractul cu Dinamo

Tehnicianul Ioan Andone si-a reziliat contractul cu formatia Dinamo, au declarat, marti, pentru News.ro , surse din cadrul grupari dinamoviste. Andone si-a reziliat contractul pe cale amiabila si a primit o suma de bani, dar nu clauza prevazuta pentru reziliere.Pentru preluarea functiei de antrenor, oficialii dinamovisti negociaza cu Liviu Ciobotariu si Claudiu Niculescu, sustin sursele citate.Antrenorul Ioan Andone a preluat conducerea tehnica a FC Dinamo, la 25 mai 2016, el inlocuindu-l in acest post pe Mircea Rednic. In varsta de 56 de ani, Ioan Andone s-a aflat la al treilea mandat la conducerea tehnica a dinamovistilor. El a mai antrenat formatia din Soseaua Stefan cel Mare intre 2003 si 2005 si in perioada 2010-2011. In sezonul 2003/2004, Dinamo, antrenata de Andone, a castigat tilul de campioana.In plamaresul sau mai figureaza doua titluri cu CFR Cluj si patru trofee ale Cupei Romaniei, trei cu Dinamo si unul cu formatia ardeleana. Sub conducerea lui Andone, Dinamo a acces in semifinalele Cupei Ligii si sferturile de finala ale Cupei Romaniei, iar in Liga I ocupa locul 6, dupa 23 de etape.