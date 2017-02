LIVE Score Liga Campionilor Surpriza imensa: PSG o conduce pe Barcelona cu 4-0 (2-0 la pauza)

Se contureaza o supriza in Franta? PSG o conduce la pauza pe Barcelona cu 2-0 prin golurile marcate de Angel Di Maria (18') si Julian Draxler (40').Pe langa scor, suprinzatoare este si prestatia excelenta a francezilor care au dominat clar echipa catalana.Dezastrul ia proportii. Atacantul lui PSG primeste o pasa in careu si-l executa pe ter Stegen cu un sut pe coltul scurtDi Maria duce scorul la 3-0. PSG ataca in valuri

PSG: Trapp - Meunier, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot - Di Maria, Matuidi, Draxler - Cavani

Rezerve: Areola, Aurier, Ben Arfa, Nkunku, Pastore, Lucas, Maxwell

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Gomes, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar

Rezerve: Cillessen, Rafinha, Digne, Mathieu, Paco, Rakitici, D. Suarez