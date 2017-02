Real Madrid, aproape de a renunta la Adidas - Under Armour ar putea sa ii "imbrace" pe galactici

Adidas este partenerul lui Real Madrid de sezoane bune, insa concurenta din aceasta perioada este una acerba. Dorinta de a le oferi tricourile de joc galacticilor este una mare, iar Under Armour face orice pentru acest lucru. Americanii vor cu orice pret sa intre puternic pe piata fotbalistica de pe "Batranul Continent", iar Florentino Perez le va accepta oferta in schimbul a 150 de milioane de euro pe stagiune.In cazul in care cele doua parti vor ajunge la o intelegere, Realul va deveni echipa care incaseaza cei mai multi bani din partea sponsorului tehnic. In acest moment, Manchester United primeste cea mai mare suma: 95 de milioane de euro din partea Adidas. Pe doi se afla Barcelona, cu 85 de milioane de euro din partea celor de la Nike.In urma cu doar cateva saptamani, gazetarii iberici au scris despre negocierile intense existente intre Real Madrid si Adidas pentru prelungirea contractului. Campioana Europei solicita aproximativ 140 de milioane de euro, insa daca Under Armour va oferi 150, atunci am putea avea parte de o schimbare a sponsorului tehnic al echipei de pe "Santiago Bernabeu".Under Armour este o companie americana de echipament sportiv, cu sediul in Baltimore, SUA. A luat fiinta in anul 1996, fondator fiind Kevin Plank - fost capitan al echipei de fotbal american a Universitatii din Maryland.Scopul Under Armour este acela de a se lupta in SUA cu Nike, insa asaltul pe piata europeana este unul evident. Din 2012, compania americana ii "imbraca" pe cei de la Tottenham (Premier League).De asemenea, Under Armour ii sponsorizeaza deja pe unii din cei mai importanti atleti de peste ocean: Michael Phelps (inot), Steph Curry (baschet), Tom Brady (fotbal american), Bryce Harper (baseball), Jordan Spieth (golf) sau Lindsey Vonn (schi alpin).Un alt exemplu important pentru cei de la Under Armour este Andy Murray, liderul ierarhiei ATP. In 2014, presa internationala a anuntat ca Andy a lasat Adidas-ul pentru Under Armour - un contract valabil pentru patru ani, in valoare de 15 milioane de lire sterline.