​Champions League: PSG vs Barcelona, meciul de gala al serii

Trapp - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Aurier - Matuidi, Rabiot, Verratti - Draxler, Cavani, Di Maria (4-3-3)Ter Stegen - Alba, Umititi, Pique, Sergi Roberto - Iniesta, Busquets, Gomes - Messi, Suarez, Neymar (4-3-3)Intalniri directe: 9Victorii PSG: 2Victorii Barca: 4Remize: 3Golaveraj: 11-16.PSG - patru victorii si o remiza (cu Monaco)Barcelona - trei victorii si doua remize (cu Betis si Atletico Madrid).PSG: Thiago Motta (suspendat), Thiago Silva (accidentat)Barcelona: Arda Turan, Mascherano si Aleix Vidal (toti accidentati)"Stim cu cine jucam, stim valoarea Barcelonei. Nu ne va fi deloc usor, insa nici lor nu le va fi. PSG are o identitate, are jucatori de calitate si sansele ei la calificarea in sferturi" -"PSG-ul este deja o echipa care joaca la un nivel inalt. Trebuie sa fim mai buni decat ei, e simplu. Daca vom face acest lucru, ne vom califica. Avem amintiri frumoase de la Paris, dar stim ca va fi foarte greu, nu subestimam adversarul. Ne cunosc foarte bine, cu siguranta va fi un meci interesant" -Szymon Marciniak (central), ajutat de asistentii Tomasz Listkiewicz si Paweł Sokolnicki (toti din Polonia).2015, sferturi de finala: PSG - Barca 1-3, Barca - PSG 2-02014, grupe: Barcelona - PSG 3-1, PSG - Barcelona 3-2Sevilla - LeicesterPSG - BarcelonaLeverkusen - Atletico MadridFC Porto - JuventusBayern - ArsenalBenfica - BorussiaReal Madrid - NapoliManchester City - AS Monaco.