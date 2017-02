Stefan Radu a fost titular la Lazio - internationalul roman a primit un cartonas galben in minutul 63, iar in minutul 87 a fost inlocuit cu Patric.1 Juventus 60 puncte2 AS Roma 533 Napoli 514 Inter 455 Atalanta 456 Lazio 447 AC Milan 418 Fiorentina 40 etc.