Barboianu catre Negoita: Dumnezeu exista! Mai jucam de doua ori in play-out

pentru ca Dumnezeu exista si ii multumesc in seara aceasta pentru ca e al patrulea meci de cand am plecat de la Dinamo si reusesc sa castig impotriva omului care m-a batjocorit, care m-a facut sa ma simt foarte urat, atat eu, cat si familia mea. De fiecare data cand castig impotriva lui ma bucur enorm, mai ales dupa declaratiile pe care le-a dat dupa meciul cu Steaua. Ma bucur ca isi mentine parerea. Ma bucur enorm pentru ca suntem foarte multi jucatori care am trecut pe la Dinamo si am demonstrat ca unii dintre noi, care am fost aruncati ca niste masele stricate, avem valoare si nu reusesc sa ne bata si asta ne face foarte fericiti in aceasta seara. Imi pare rau pentru baieti, insa eu am treaba mea personala si in mare parte vor juca cu noi in play-out. Ii vom mai intalni de doua ori si vom vedea ce se va intampla. Mai au si ei sansa lor, dar celelalte echipe au sanse mai mari sa prinda play-off-ul. Mi-as dori (n.r. - sa ajunga in play-out)", a declarat Barboianu, la Dolce Sport.



In mai 2015, actionarul FC Dinamo, Ionut Negoita, l-a acuzat pe Stefan Barboianu ca nu si-a aparat corect sansele intr-un meci cu Steaua, pierdut cu scorul de 1-3, omul de afaceri precizand ca stie toate detaliile "tradarii". Dupa acea intalnire, Negoita l-a dat afara de la Dinamo pe Barboianu. La randul sau, Barboianu l-a dat in judecata pe patronul dinamovist si jucatorul a castigat, la prima instanta, daune de 100.000 de euro, pentru ca Negoita nu si-a putut proba acuzatiile.







Formatia Dinamo a fost invinsa, cu scorul de 2-1 (1-0), de echipa Concordia Chiajna, intr-un meci disputat, luni, in deplasare, in etapa a XXIII-a a Ligii I.



Dinamo a inregistrat a doua infrangere consecutiva in Liga I, dupa ce etapa trecuta a fost invinsa de FC Viitorul, tot cu 2-1. Pentru Dinamo a marcat Nemec, in minutul 51, iar pentru Concordia au inscris Raul Costin '31 si Cristescu '80.

Fundasul Stefan Barboanu, dat afara de la Dinamo de actionarul majoritar Ionut Negoita, care l-a acuzat ca a aranjat un meci cu Steaua, a declarat la Dolce Sport ca se bucura de faptul ca fosta sa echipa va juca alaturi de actuala sa formatie, in play-out-ul Ligii I, potrivit News.ro.Barboianu a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Concordiei Chiajna in victoria obtinuta, luni, cu scorul 2-1, in fata echipei Dinamo, rezultat ce ii indeparteaza pe elevii lui Ioan Andone de play-off-ul Ligii I, cu trei etape ramase de disputat din sezonul regulat."Am zis