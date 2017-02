Liga I: Tot mai departe de play-off. Chiajna - Dinamo 2-1

Dinamo a pierdut al treilea joc consecutiv in Liga 1, scor 1-2 pe terenul Concordiei Chiajna, care a obtinut 3 puncte uriase in lupta pentru salvarea de la retrogradare. Echipa lui Andone mai pierduse cu Iasi, 1-3, si Viitorul, 1-2.Dinamo ramane pe locul 6, cu 32 de puncte, dar poate fi depasita de Astra, care are un meci mai putin si acelasi numar de puncte, potrivit gsp.ro.