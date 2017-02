Cupa Romaniei: CSU Craiova - Dinamo si Astra Giurgiu - Viitorul, in sferturi

Astra Giurgiu - Viitorul ConstantaCSU Craiova - Dinamo BucurestiCS Mioveni - FC VoluntariACS Poli Timisoara - CFR Cluj.Nu au existat capi de serie la tragerea la sorti, toate echipele fiind in aceeasi urna. Meciurile din sferturi vor avea loc intr-o singura mansa, in perioada 28-30 martie 2017, gazda fiind echipa de categorie inferioara sau mai slab clasata in ultima editie de campionat.In sferturi, sunt sapte echipe din Liga 1 si o formatie din al doilea esalon - CS Mioveni (formatie care in optimi a eliminat FC Steaua).