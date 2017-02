Alin Petrache, recuperat de Gabriela Firea dupa dezastrul de la Jocurile Olimpice, vrea buget marit din taxele bucurestenilor si ale multinationalelor ca sa reinvie clubul de fotbal Rapid Bucuresti

Reamintim ca Petrache a patronat la JO de la Rio, ca presedinte al Comitetului Olimpic Roman, cel mai mare dezastru al sportului olimpic romanesc in ultimii 50 de ani. El a demisionat in urma rezultatelor mult sub asteptari, dar a fost recuperat imediat de Gabriela Firea si instalat in functia de presedinte al clubului finantat din taxele bucurestenilor.Alin Petrache este fiul lui Adrian Petrache, membru al unei celebre triplete de afaceristi alaturi de Adrian Bittner si Dorin Cocos, o tripleta care controla o felie importanta din business-urile cu statul in perioada Adrian Nastase.Intrebat de reporterul GSP daca Primaria Bucuresti isi permita sa sustina o activitate costisitoare, asa cum e cea a unui club profesionist de fotbal, Petrache a amintit ca multinationalele isi platesc taxele in Capitala: "Bucureștiul are un buget puternic, nu concurează cu vreun alt oraș din ţară. În general, firmele românești performante și multinaţionalele de top sunt în București. Am discutat cu doamna primar Firea să creștem bugetul CSM".