VIDEO Cagliari - Juventus 0-2/ "Batrana Doamna", a sasea victorie consecutiva in Serie A

Golurile campioanei en-titre au fost marcate de Gonzalo Higuain (37', 47'). Cagliari a incheiat meciul cu un jucator mai putin, dupa ce Barella a fost eliminat in minutul 67.Ultimul meci al etapei, Lazio Roma - AC Milan, se va disputa luni (21:45).1 Juventus 60 puncte2 AS Roma 533 Napoli 514 Inter 455 Atalanta 456 Lazio 43 (-1 joc)7 AC Milan 40 (-1 joc) etc.