​VIDEO Burnley - Chelsea 1-1/ Pas gresit pentru londonezi

Pedro Rodriguez a deschis scorul pentru Chelsea, in minutul 7, iar Brady a marcat golul egalizator in minutul 24.Arsenal - Hull City 2-0Au marcat: A. Sanchez 34 si 90+3 - penaltyWest Ham United - West Bromwich 2-2Au marcat: Feghouli 63 si Lanzini 86 / Chadli 6 si McAuley 90+4Sunderland - Southamptom 0-4Au marcat: Gabiaddini 30 si 45, Denayer 88-autogol, S. Long 90+2Stoke City - Crystal Palace 1-0A marcat: J. Allen 67Middlesbrough - Everton 0-0Manchester United - Everton 2-0Au marcat: Mata 32, Martial 60Liverpool - Tottenham 2-0Au marcat: S. mane 16 si 181. Chelsea 60 puncte2. Tottenham 503. Arsenal 504. Liverpool 495. Manchester City 49 (- 1 joc)6. Manchester United 48 etc.Partida Swansea - Leicester City are loc tot duminica, iar intalnirea Bournemouth - Manchester City se va disputa luni.